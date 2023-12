Alba Mineral Aktie: Bitte unbedingt beachten

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Alba Mineral eine Rendite von -5,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Alba Mineral mit einer Rendite von -16,69 Prozent um 11,56 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,69 Prozent, wobei Alba Mineral aktuell 11,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Alba Mineral. Die Stimmung wird durch die Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien beeinflusst. Da keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Alba Mineral für diese Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Alba Mineral beträgt 0 Prozent und liegt damit 8,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,85). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Alba Mineral ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.