Alba-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Alba liegt bei 72,48, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 49,71, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Die Gesamtbewertung ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 9,76 EUR um -30,34 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (14,01 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,26 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nur um -4,87 Prozent davon entfernt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Alba mit 5,77 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.07%) auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,7, was 84 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.