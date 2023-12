Alba Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

In den letzten Wochen gab es bei Alba keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine bedeutenden Unterschiede, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Alba derzeit bei 50 liegt, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 59 eine neutrale Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten.

In Bezug auf die technische Analyse des Aktienkurses ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 10,4 EUR sich um 41,93 Prozent vom GD200 (17,91 EUR) entfernt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 11,3 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -7,96 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamteinschätzung für die Alba-Aktie neutral ausfällt, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf die technische Analyse des Kurses.