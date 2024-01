Alba Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Die Dividendenrendite von Alba liegt aktuell bei 4,8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,35 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Alba-Aktie von 17,91 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 10,4 EUR weicht somit um -41,93 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alba ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alba.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alba liegt bei 50 und der RSI25 bei 59,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index für die Alba-Aktie eine neutrale Bewertung.