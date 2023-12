Alba Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Alba-Aktie beträgt derzeit 87,25 und liegt damit 127 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 38. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Alba-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -55,81 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von 58,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (2,5 Prozent) dar. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -1,18 Prozent, wobei Alba derzeit um 54,62 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Alba-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,93 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,4 EUR, was einem Unterschied von -45,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,74 EUR) liegt mit einem Unterschied von -11,41 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Alba-Aktie ebenfalls eine negative Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 78,57 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauf- noch Überverkauf-Signale an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Alba-Aktie basierend auf dem RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Zusammenfassung zeigt die Analyse, dass die Alba-Aktie derzeit in verschiedenen Bereichen unterperformt und daher insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.