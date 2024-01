Alba Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

In den letzten zwei Wochen wurde Alba von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Auswertung der verschiedenen Kommentare und Posts zu diesem Thema. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Alba mit 10,3 EUR derzeit -6,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht". Der Aktienkurs von Alba hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 59,41 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,78 Prozent, wobei Alba aktuell 54,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung, da Alba als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Alba daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.