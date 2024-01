Alba Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Der Aktienkurs von Alba hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,81 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von 6,68 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,93 Prozent, und Alba liegt aktuell 57,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Alba. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alba liegt bei 50, was eine neutrale Situation zeigt, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt die Diskussion um Alba langfristig eine mittlere Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.