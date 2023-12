Alba Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Der Aktienkurs von Alba weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -55,81 Prozent auf, was mehr als 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Alba im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche mit 54,06 Prozent deutlich darunter, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,75 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Alba in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 56,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 56,29 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alba beträgt aktuell 87,25 und liegt somit mit 126 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, der bei 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Alba daher als "Neutral"-Wert bewertet.