Alaska Power, Telephone Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividende der Alaska Power & Telephone-Aktie beträgt 3,41 Prozent und liegt damit 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent für Stromversorger. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Alaska Power & Telephone in den letzten 200 Handelstagen bei 67,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag mit 65 USD nur 4,07 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 64,88 USD liegt und somit nur um 0,18 Prozent vom letzten Schlusskurs abweicht. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Alaska Power & Telephone-Aktie angesprochen wurden. Die positiven Meinungen haben in den Kommentaren und Meinungen in den letzten zwei Wochen überhandgenommen. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht auch eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ist die Aktie von Alaska Power & Telephone in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.