Alaska Air Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Fluggesellschaft Alaska Air wird von Analysten aufgrund ihres aktuellen Verhältnisses von Dividende zu Aktienkurs mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Dieses Verhältnis liegt bei 0 und weist eine negative Differenz von -4,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Alaska Air im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche schlecht ab. Die Rendite der Alaska Air Aktie liegt mit -32,07 Prozent mehr als 276 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" und sogar 40,8 Prozent unter der mittleren Rendite der Branche von 8,73 Prozent in den letzten 12 Monaten.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Alaska Air zeigt in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alaska Air-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Alaska Air gemäß der Analyse der Dividende, Aktienkursentwicklung, Sentiment und RSI ein gemischtes Rating, wobei die Dividendenpolitik und die Aktienkursentwicklung als schlecht bewertet werden, während das Sentiment und der RSI gemischte Bewertungen erhalten.