Alaska Air Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Alaska Air Group":

An der Börse New York notiert die Aktie Alaska Air am 01.06.2023, 10:39 Uhr, mit dem Kurs von 44.93 USD. Die Aktie der Alaska Air wird dem Segment "Fluggesellschaften" zugeordnet.

Wie Alaska Air derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Alaska Air-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alaska Air vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (64,28 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 43,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 44,93 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Alaska Air eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Alaska Air weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,19 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Fluggesellschaften") von 28,93 %. Mit einer Differenz von lediglich 23,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Alaska Air für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Alaska Air für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Alaska Air insgesamt ein "Sell"-Wert.