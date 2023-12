Alaska Air Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Alaska Air-Aktie wurde von 7 Analysten bewertet, wobei alle 7 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhielt das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,07 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 64,36 Prozent vom letzten Schlusskurs von 40,2 USD steigen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Internetkommunikation.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, aber in den letzten Tagen hatten negative Themen bezüglich Alaska Air die Überhand. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen zeigten jedoch überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Alaska Air eine Rendite von 0 Prozent auf, was 5,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als ein unrentables Investment im Vergleich zur Branche.

Zusammenfassend erhält Alaska Air von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating, während die Internetkommunikation und die Dividendenrendite zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch überwiegend positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.