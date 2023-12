Alaska Air Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Alaska Air beträgt 31,34, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 41,11, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Alaska Air eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie in einem Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine negative Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Alaska Air bei 40,16 USD, was +12,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -4,43 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "gut" bewertet.

Analysten bewerten die Alaska Air-Aktie aktuell als "gut", basierend auf 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 64,52 Prozent hin. Dies entspricht einer Empfehlung als "gut". Insgesamt erhält Alaska Air somit eine positive Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.