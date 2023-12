Alaska Air Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Alaska Air hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -19,72 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "FluggeSchlechtschaften" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,6 Prozent, wobei Alaska Air mit 22,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alaska Air-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Alaska Air-Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 66,07 USD, was einer zukünftigen Performance von 85,54 Prozent entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alaska Air beträgt derzeit 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" im Durchschnitt ein KGV von 26 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Alaska Air aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.