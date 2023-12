Alaska Air Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Alaska Air: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Alaska Air weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Alaska Air-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,72 Prozent, was 46,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt durchschnittlich 7,11 Prozent, wobei Alaska Air aktuell 26,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment gegenüber Alaska Air war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind überwiegend positive Themen zu verzeichnen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität im Zusammenhang mit Alaska Air, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfällt. Dementsprechend wird für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben.

Diese Analyse gibt einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Alaska Air-Aktie und spiegelt die aktuelle Anlegerstimmung wider.