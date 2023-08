Alarmierender Absturz: AMC-Aktie fällt um 27,8%!

Die Aktie stürzt erneut um 27,88 Prozent an der NYSE in New York ab. Damit vergrößern sich die Verluste in den letzten 5 Handelstagen: Derzeit steht ein Minus von fast 40 Prozent im Kursbuch. Nachdem AMC grünes Licht von einem Gericht erhalten hat, Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln, haben viele Investoren ihre Anteile verkauft. Anleger wollen damit eine Kapitalverwässerung vermeiden. Doch nicht nur Kleinanleger drücken auf den Auslöseknopf.

Die Hintergründe des Kurseinbruchs!

Laut dem Portal investorplace hat auch der Hedgefonds Antara Capital seinen gesamten Aktienbestand verkauft. Der Hedgefonds besaß zeitweise 30 Prozent der AMC-Vorzugsaktien Preffered Equity Units. Es war auch erkennbar, dass seit dem Boom im Jahr 2021 immer wieder aktiv mit AMC-Aktien gehandelt wurde. Wie Stock3 berichtet, hatte das Unternehmen...