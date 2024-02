Alarm Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Softwarefirma Alarm schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,2 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Alarm im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" schlechter ab. Mit einer Rendite von 11,3 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 564 Prozent unter dem Durchschnitt. Im letzten Jahr verzeichnete die "Software"-Branche eine mittlere Rendite von -3,57 Prozent, während Alarm mit 14,87 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Alarm abgegeben, mit 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und 0 negativen Einschätzungen. Es gab keine Updates in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alarm liegt bei 57 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -13,03 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analystenbewertung zu einer "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Alarm mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,47 um 23 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche (57,82). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf fundamentalen Analysen.

