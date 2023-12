Alarm Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Alarm auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,71 Punkte, was bedeutet, dass Alarm momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,68 an, dass Alarm überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussionen rund um Alarm in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Alarm bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Alarm aktuell bei 54,08 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 64,62 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +19,49 Prozent bedeutet, und somit die Einstufung als "Gut" erhält. Gleichzeitig hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 56,84 USD angenommen, was für die Alarm-Aktie eine aktuelle Differenz von +13,69 Prozent und damit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit ebenfalls "Gut".

