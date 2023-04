Alarm Aktie: Gibt es bessere Anlageoptionen?

Alarm weist aktuell eine geringere Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unterhalb des Durchschnittswertes (0.69%) der Branche liegt. In Bezug auf vergleichbare Werte aus dem Bereich der Softwareanwendungen beträgt die Abweichung – 0,69.

Anlegertipps von Analysten: Wie sollten sie auf Alarm reagieren?

Die Aktie von Alarm wurde in den letzten drei Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit einer positiven Bewertung (“Gut”) in zweifacher Ausführung, einer neutralen Einschätzung (“Neutral”) in dreifacher Ausführung sowie keiner negativen Einschätzung (“Schlecht”) bewertet. Die kumulierte Bewertung führt zu einer “Neutral”-Einstufung für eine langfristige Investition.

Zur genaueren Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten im letzten Monat interessant. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild mit zwei positiven,...