Alarm Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Alarm wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 44,47 insgesamt 24 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 58,25 beträgt. Auf Basis dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Alarm-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 20,84, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 32,93 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alarm-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, auch bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Alarm eine Rendite von 11,3 Prozent erzielt, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite von -3,41 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Diese gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.