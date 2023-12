Alarm Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Aktienanalyse: Alarm übertrifft die Erwartungen in der Software-Branche

Die Aktie von Alarm verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 15,07 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,71 Prozent, was bedeutet, dass Alarm eine Outperformance von +14,36 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 15,38 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Ergebnisse wird Alarm in beiden Bereichen mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Alarm derzeit positiv abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 53,58 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 60,6 USD liegt, was einer Abweichung von +13,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 56,31 USD zeigt eine positive Abweichung von +7,62 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividende hingegen schneidet Alarm schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zu 2,31 % in der Branche wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Alarm-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Analysteneinschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Empfehlung versehen.

Zusammenfassend erhält die Alarm-Aktie in der Gesamtanalyse ein "Neutral"-Rating. Trotz der starken Performance in der Vergangenheit sollten Anleger die Analystenbewertung und die Dividendenpolitik berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

