Alarm Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Aktie von Alarm zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 53,88 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 62,49 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +15,98 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 56,53 USD, was einer Distanz von +10,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Bewertung von "Gut" zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie von Alarm eine neutrale Stellung. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 32,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 39,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alarm. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktien von Alarm in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,07 Prozent erzielt haben, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie. In der "Software"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 5,75 Prozent, wobei Alarm mit 9,32 Prozent deutlich darüber liegt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Entwicklung der Alarm-Aktie, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.