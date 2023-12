Alarm Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Alarm-Aktie wird von Analysten neutral bewertet, da von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -8,4 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie von Alarm von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Alarm daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 27,92, was auf eine "Gute" Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 39,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie von Alarm.