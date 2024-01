Alara Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde Alara von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Alara liegt bei 87,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Alara weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alara somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negativere Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Alara momentan -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +13,33 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.