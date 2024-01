Alara Resources Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Alara von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion zieht diesen Schluss aus der Analyse diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt betrachtet ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Alara wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine schlechte Rate der Stimmungsänderung gemessen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Alara-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 87,5 Punkten, was bedeutet, dass die Alara-Aktie überkauft ist und daher ein "schlechtes" Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier hier mit "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alara also eine "schlechte" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In technischer Hinsicht ist die Alara-Aktie derzeit 15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +13,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.