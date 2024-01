Alamos Gold im Check!

Alamos Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -15,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Alamos Gold eine Outperformance von +52,52 Prozent aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor hat Alamos Gold mit einer Überperformance von 52,52 Prozent im Vergleich zu einem mittleren Verlust von -15,55 Prozent gut abgeschnitten. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Alamos Gold bei 16,36 CAD, was einer Entfernung von -3,82 Prozent vom GD200 (17,01 CAD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,1 CAD, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Alamos Gold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien liegt Alamos Gold mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,16 unter dem Branchendurchschnitt (92 Prozent) in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alamos Gold liegt bei 68,66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 61,47 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Alamos Gold-Aktie.