Alamos Gold Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alamos Gold beträgt das aktuelle KGV 26, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 als unterbewertet betrachtet werden kann. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet konnte bei Alamos Gold eine mittlere Aktivität festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in der Kategorie "Sentiment und Buzz". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alamos Gold liegt bei 57,64, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich jedoch bei 72, was als überkaufte Situation angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Alamos Gold liegt momentan bei 0,81 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alamos Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.