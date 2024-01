Alamos Gold Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Alamos Gold: Aktienanalyse und Bewertung

In Bezug auf den Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) erscheint Alamos Gold aus fundamentalen Gründen unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,16 weist die Aktie einen Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 327,83 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alamos Gold ist insgesamt positiv, wie Diskussionen in Foren und sozialen Medien zeigen. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alamos Gold bei 17,01 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 17,05 CAD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Hingegen ist der GD50 bei 18,21 CAD, was zu einem Abstand von -6,37 Prozent und einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Die Analysten geben der Alamos Gold-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf 3 Analysebewertungen in den letzten zwölf Monaten, wovon 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19,67 CAD und einem Aufwärtspotential von 15,35 Prozent. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Alamos Gold somit eine positive Bewertung auf fundamentalen, Anleger- und analystischen Basis.