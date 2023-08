Alamos Gold Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Per 28.08.2023, 14:02 Uhr wird für die Aktie Alamos Gold am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 16.45 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".

Die Aussichten für Alamos Gold haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alamos Gold-Aktie hat einen Wert von 23,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,47). Der RSI25 liegt bei 49,47, was bedeutet, dass Alamos Gold hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Alamos Gold.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alamos Gold aktuell 0,81. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Alamos Gold bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Alamos Gold gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,23 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 91,72 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

