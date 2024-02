Alamos Gold Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten Alamos Gold anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Alamos Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich fundamentaler Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 21,94 Euro, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 334. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 16,86 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 15,87 CAD liegt und somit einen Abstand von -5,87 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 17,06 CAD, was zu einer Differenz von -6,98 Prozent und einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Alamos Gold ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19,67 CAD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 23,92 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält. Die Gesamtanalyse der Analysten führt daher zu einer Einstufung als "Gut".