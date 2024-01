Alamos Gold Aktie: Das sieht interessant aus!

Alamos Gold hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 36,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +52,52 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Alamos Gold mit einer mittleren Rendite von -15,55 Prozent um 52,52 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alamos Gold liegt bei 68,66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er 61,47 beträgt.

Die Dividendenrendite für Alamos Gold beträgt 0,81 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Alamos Gold eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alamos Gold bei 26,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 309,28 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.