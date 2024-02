Alamos Gold Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Alamos Gold wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 3 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 19,67 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 27,37 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen für Alamos Gold. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alamos Gold aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daher erhält Alamos Gold in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Alamos Gold mit einer Rendite von 36,98 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,6 Prozent, was Alamos Gold mit 57,58 Prozent deutlich übertrifft.