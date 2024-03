Alamos Gold Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Alamos Gold: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Alamos Gold liegt derzeit bei 0,86 Prozent, was 2,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet konnte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Alamos Gold festgestellt werden. Diese führt zu einer neutralen Bewertung des Signals. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtbild der langfristigen Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alamos Gold liegt bei 24,28 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 93 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Alamos Gold eine Performance von 27,78 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -21,05 Prozent, was eine Outperformance von +48,83 Prozent für Alamos Gold bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,05 Prozent aufwies, übertrifft Alamos Gold diesen Wert um 48,83 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.