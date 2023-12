Alamos Gold Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Alamos Gold: Aktuelle Analyse und Bewertung

Alamos Gold hat kürzlich eine Dividende in Höhe von 0,81 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 2,86 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Alamos Gold eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" hat Alamos Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,98 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,35 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +48,32 % im Branchenvergleich und einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alamos Gold bei 26 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 321,64, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Aus fundamentaler Sicht ist Alamos Gold unterbewertet, was zu einer positiven Bewertung in dieser Stufe führt.

