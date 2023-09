Alamos Gold Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Alamos Gold-Kurs wird am 30.09.2023, 02:23 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 15.41 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gold".

Die Aussichten für Alamos Gold haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,81 Prozent und liegt damit 2,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,64). Die Alamos Gold-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Die Aktie von Alamos Gold gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 30,04 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 380,26 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Alamos Gold-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alamos Gold vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (20,13 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,41 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Alamos Gold eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.