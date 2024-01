Alamos Gold Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alamos Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Alamos Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,01 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Alamos Gold-Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Der gleitende Durchschnittskurs der Alamos Gold beläuft sich mittlerweile auf 17,01 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,05 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,24 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 18,21 CAD, was einem Abstand von -6,37 Prozent entspricht und zur Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Alamos Gold in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Alamos Gold wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Alamos Gold-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Alamos Gold-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19,67 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 15,35 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Alamos Gold somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.