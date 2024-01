Alamos Gold Aktie: Wer hätte das gedacht?

Alamos Gold hat in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 36,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +53,68 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen die Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -16,71 Prozent. Dies spiegelt sich auch im "Materialien"-Sektor wider, der eine mittlere Rendite von -16,71 Prozent verzeichnete, während Alamos Gold um 53,68 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Infolgedessen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt eher negativ. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Schlecht" ausfällt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alamos Gold-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 57,64, während der RSI25 für 25 Tage bei 72,71 liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Alamos Gold derzeit ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 16,99 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,37 CAD um -3,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 17,97 CAD, was einer Abweichung von -8,9 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".