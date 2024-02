Alamos Gold Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien kann neue Bewertungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Alamos Gold wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt.

Die Analystenbewertung für Alamos Gold ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, da 2 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19,67 CAD, was auf ein Potenzial von 23,92 Prozent hinweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Alamos Gold unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was zu einem weiteren negativen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative technische Bewertung.

In fundamentalen Begriffen hat Alamos Gold derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,94, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Branchendurchschnitt werden deutlich höhere KGVs gezahlt, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.