Alamos Gold Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Aktie der Alamos Gold wurde im vergangenen Jahr von Analysten in Research-Abteilungen insgesamt mit unterschiedlichen Einschätzungen versehen. Zwei Analysten stuften sie als "Gut" ein, einer als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Allerdings zeigt das durchschnittliche Rating der letzten Monate ein "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 19,67 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,14 Prozent bedeutet, was im Einklang mit der Einstufung "Gut" steht.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie einen RSI7-Wert von 57,64 und einen RSI25-Wert von 72,71. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Alamos Gold derzeit neutral eingestuft, da der aktuelle Kurs um -3,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 16,99 CAD liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,9 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0,81 Prozent liegt Alamos Gold 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche.