Alamos Gold Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Alamos Gold wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten haben 2 die Aktie als "Gut" bewertet, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19,67 CAD, was einer Erwartung von 24,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alamos Gold aktuell bei 16,88 CAD, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 15,76 CAD, was einem Abstand von -6,64 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 17,19 CAD ergibt sich eine Differenz von -8,32 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Alamos Gold-Aktie, wobei die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Gut" zugeordnet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Alamos Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +58,58 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,6 Prozent gefallen sind, liegt die Performance von Alamos Gold bei 36,98 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 58,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.