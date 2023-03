Alamos Gold Aktie: Neue Entwicklungen für Anleger im Fokus

Die Aktien von Alamos Gold wurden in den letzten 3 Monaten von 5 Analysten mit “Kaufen” und von weiteren 5 mit “Neutral” bewertet. Keiner der Analysten vergab jedoch das Rating “Schlecht”. Langfristig erhält die Aktie deshalb eine positive Bewertung seitens institutioneller Investoren. In der kurzen Frist wurden im vergangenen Monat die Meinungen geteilt: Während 4 Analysten die Aktie als stark einstuften, sahen weitere 5 sie lediglich als neutral an.

Aktuell bewegt sich der Kurs bei rund 10,88 USD. Die Experten prognostizieren eine zukünftige Kursentwicklung um ca. 4,86 % und empfehlen einen mittleren Kaufpreis bei etwa 11,13 USD pro Anteil. Auf diese Einschätzung sollten Anleger ihr Augenmerk richten.

Alamos Gold im RSI-Test: Analysieren wir die Performance

Die technische Analyse bietet eine gängige Methode zur...