Alamos Gold Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dividendenrendite von Alamos Gold liegt derzeit bei 0,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,49 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie eher negativ.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Alamos Gold-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, wobei 2 Analysten sie positiv, 1 neutral und keiner negativ bewerten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird mit 18 CAD angegeben, was einer künftigen Performance von -2,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Materialien"-Sektor hat die Alamos Gold-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 27,78 Prozent erzielt, was 46,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Alamos Gold-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzung, der Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung das Gesamtrating "Gut".