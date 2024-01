Alamos Gold Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Alamos Gold-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs beträgt 16,98 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 17,35 CAD lag, was einem Unterschied von +2,18 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 18,26 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -4,98 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment für die Alamos Gold-Aktie ist negativ, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den negativen Themen rund um Alamos Gold beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Alamos Gold eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei -2,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt.

Die Einschätzung von Analysten für die Alamos Gold-Aktie ist insgesamt positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung Gut 2 Mal, Neutral 1 Mal und Schlecht 0 Mal vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Obwohl es in den letzten Monaten keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten eine Entwicklung von 14,79 Prozent und ein mittleres Kursziel von 19,92 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich also laut der technischen Analyse und der Einschätzung von Anlegern und Analysten eine neutrale bis positive Tendenz für die Alamos Gold-Aktie.