Alamos Gold Aktie: Jetzt knallt es!

Die Alamos Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,88 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,76 CAD, was einem Unterschied von -6,64 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Alamos Gold also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Alamos Gold-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt also bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Alamos Gold vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 24,79 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Alamos Gold beträgt aktuell 0,81 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Alamos Gold eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Alamos Gold-Aktie ist gemischt. Während in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigten sich Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Alamos Gold. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.