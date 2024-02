Alamos Gold Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Alamos Gold als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alamos Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,86, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,35, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Alamos Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,03 Prozent erzielt, was 38,11 Prozent über dem Durchschnitt (-22,08 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,08 Prozent, und Alamos Gold liegt aktuell 38,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Alamos Gold interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Alamos Gold insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 20 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24,53 Prozent, was also eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Alamos Gold damit eine "Gut"-Bewertung.