Alamos Gold Aktie: Ist das wirklich wahr?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Alamos Gold als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Alamos Gold-Aktie liegt bei 3,88, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 42,8 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alamos Gold derzeit bei 16,79 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,04 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,44 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 liegt hingegen bei 16,64 CAD, was einem Abstand von +8,41 Prozent entspricht und somit auch positiv bewertet wird. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 24,28. Dies bedeutet, dass die Börse 24,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Alamos Gold zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 93 Prozent weniger. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 335. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Alamos Gold eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Alamos Gold daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.