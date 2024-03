Alamos Gold Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von Alamos Gold wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +7,44 Prozent beim aktuellen Kurs von 18,04 CAD im Vergleich zu 16,79 CAD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,64 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,41 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alamos Gold liegt bei 3,88 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,8 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen für die Alamos Gold abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie liegt bei 18 CAD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Alamos Gold-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment ist gemischt, wobei in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Alamos Gold veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".