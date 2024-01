Alamos Gold Aktie: Hammer Entwicklung!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alamos Gold beträgt 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau" Branche (KGV von 324,4) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 92 Prozent). Nach fundamentalen Kriterien ist Alamos Gold daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und bewerten die Aktie mit "Gut". Aktuell gibt es 2 positive Bewertungen, 1 neutrale und keine negativen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 19,92 CAD, was einer potenziellen Performance von 18,13 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Alamos Gold liegt derzeit bei 0,81 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, sowohl in Beiträgen auf sozialen Plattformen als auch in den Medien der letzten ein bis zwei Tage. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung der Alamos Gold-Aktie basierend auf fundamentalen, Analysten- und Anlegerkriterien.