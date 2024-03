Alamos Gold Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Alamos Gold. Dies zeigt sich darin, dass in den sozialen Medien vermehrt positiv über das Unternehmen gesprochen wird. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was als negativ bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Alamos Gold liegt bei 33,56 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 18,41 CAD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (16,83 CAD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (16,73 CAD) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf den aktuellen Trend des Wertpapiers.

In Bezug auf die Dividende weist Alamos Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0,86% aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Zusammenfassend erhält Alamos Gold aufgrund der positiven Stimmungsveränderung und der technischen Analyse ein gutes Rating, während die abnehmende Diskussionsstärke und die niedrige Dividendenrendite zu einer schlechten Bewertung führen.