Alamos Gold Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung rund um die Alamos Gold-Aktie wird derzeit als neutral eingestuft. Unsere Analysten haben die sozialen Medien nach Kommentaren und Meinungen zum Unternehmen durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Beiträge negativ war. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien behandelt. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Bewertung "Neutral". Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Stimmung in Bezug auf Alamos Gold als neutral einzuschätzen ist.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Alamos Gold-Aktie ist positiv. Von den vorliegenden Bewertungen gibt es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen. Eine Analyse des vergangenen Monats zeigt 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen. Aus institutioneller Sicht wird die Aktie daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten für die Zukunft liegt bei 19,92 CAD, was einer Ertragssteigerung von 13,55 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,54 CAD entspricht. Angesichts dieser Entwicklung gibt es eine positive Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Alamos Gold-Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Alamos Gold erhält von unseren Analysten eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -2,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Alamos Gold heute von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Alamos Gold-Aktie in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 67,87 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in diesem Zeitraum um -6 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +73,87 Prozent für Alamos Gold bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -6 Prozent im letzten Jahr. Alamos Gold hat mit einer Überperformance von 73,87 Prozent in beiden Bereichen eine positive Bewertung erhalten.

